Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar - Son Dakika

Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar

26.01.2021 12:31

- Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye "yemlik" yaptı.

- Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye "yemlik" yaptı.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri ile gönüllü gençler, kış mevsiminin çetin geçmemesine kentte yem bulamayan kuşların aç kalmaması için birlikte örnek bir projeye imza attı. Çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan gençlik liderleri, atık plastik şişleri kuşlar için yemliklere dönüştürdü. Bunun için ilk etapta; atık plastik şişeleri kesip içlerine kuşlar için yem bırakan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, hazırladıkları yemlikleri Taşova Gençlik Merkezi'nin bahçesinde belirli noktalara astı.

Kış mevsiminin çok uzun geçmemesine rağmen Taşova'da hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini dile getiren gönüllü gençler doğaya zarar veren pet şişeleri değerlendirerek kuşlar için yemlik yaptılar.

Geri dönüşümden gelen pet şişeleri atmayarak kuş yemliği olarak değerlendirdiklerini ve bu hayatta yalnız olmadıklarını, başka canlıların da olduğu konusunda bir farkındalık oluşturmak için, kış mevsimi süresince kuşların bu proje sayesinde yem bulabilmelerini hedefliyorlar.

Proje kapsamında yaptıkları geri dönüşüm çalışmalarında kuş yemliği yapımının da olduğunu ifade eden Taşova Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yasin Küçükaydoğan, "Taşova gençlik merkezi ailesi ve gönüllüleri olarak; sıfır atık projesi kapsamında gençlerimizin biriktirdikleri atık pet şişeleri kuş yemliği olarak dönüştürüyoruz. Bu sayede hem hayvanları bu kış gününde aç kalmamaları adına beslemiş, hem de pet şişeleri değerlendirmiş olarak geri dönüşüme destek vermiş oluyoruz. Merkezimizin bahçesindeki belirli noktalara bu kuş yemliklerini asmayı planlıyoruz. Evet projemiz devam edecek; buradaki asıl amacımız hayvanlara yönelik besleme etkinlikleriyle farkındalık kazandırmak. Sıfır atık projesine destek vermek ve bu duyarlılığı sürdürülebilir hale getirmektir" dedi.

Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar
Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar
Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar
Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar

Hisarcık, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atık pet şişelerden kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptılar - Son Dakika


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