Atık pil toplamada okullardan büyük başarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen atık pil kampanyasında 13 ilçe arasında dereceye giren Döşemealtı'ndaki 3 okula ödülleri verildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen okullar arası atık pil toplama kampanyası büyük ilgi görüyor. Döşemealtı, Kumluca, Aksu, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'nın yer aldığı grupta, öğrenciler en çok pili toplamak için yarıştı. 13 ilçe arasında 65 kilogram atık pil toplayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 45 kilogram atık pil toplayan Döşemealtı Yeniköy İlkokulu ile 42 kilogram atık pil toplayan Albay Süleyman Külahçı İlkokulu dereceye girdi. Döşemealtı'ndan 15 okulun kampanyada yer aldığı belirtildi.



Ödülleri verildi



En çok atık pil toplayan okullara, dernek tarafından temin edilen satranç ve spor malzemelerinden oluşan ödüller, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Figen Çörekçi tarafından okul yöneticilerine törenle teslim edildi. Çörekçi, öğrencilere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kampanya ile atık pillerin kaynağında ayrı toplanarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilinci aşılayarak geleceğin büyüklerini küçük yaşta bilinçlendirmek ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşulması hedefleniyor. - ANTALYA