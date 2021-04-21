Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor - Son Dakika

Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor

21.04.2021 15:17

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesine destek olarak 69 adet kulübe bağışlıyor.

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesine destek olarak 69 adet kulübe bağışlıyor.

Plastik Sanayiciler Derneği (PAGDER) tarafından 2014 yılında hayata geçirilen "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesi kapsamında, çevre ve hayvan dostluğuna katkı sunmak, hayvanları gerek soğuk kış şartlarından korumak gerekse mutlu olacakları bir yuvaya sahip olmasını sağlamak amacıyla PAGDER ile İKMİB arasında iş birliği gerçekleştirildi.

İKMİB'in iş birliği ile PAGDER tarafından yürütülen "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesi kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün'ün katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi bünyesinde yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) genel sekreterliklerine yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen toplam 9 adet kulübe bağışı gerçekleştirildi.

Törene katılan TİM Başkanı Gülle, yaptığı konuşmada, projenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi, özellikle plastik atıkların geri kazanımı, çevre ve insan sağlığı açısından önemli. Aynı zamanda dönüştürülen ürünlerin sokak hayvanlarına barınacak yer olması ayrıca anlamlı. Proje ile atık plastikler, önce geri dönüşüme kazandırılarak ülkemize değer katıyor, ardından da sokak hayvanlarına yuva oluyor. Proje kapsamında bugüne kadar dağıtılan 2 bin 500 adet kulübe, 2 bin 500 sokak hayvanına sıcak bir yuva demek.

Dış Ticaret Kompleksimiz, geniş ve yeşil arazisiyle pek çok sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Onlar da bu kurumun, bu kompleksin bir parçası. Bizler, halihazırda onların gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılarken, sevgimizi de bir an olsun eksik etmiyoruz. Kompleksimize kazandırılan 9 kulübe için Adil Pelister ve Selçuk Gülsün'e çok teşekkür ediyoruz. Bu 9 yuvayla beraber küçük dostlarımız daha güvenli ve sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak."

"Projeye tüm birliklerimizin de katkı vermesini arzu ediyoruz"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de özellikle plastik sektöründeki atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusunda PAGDER ile iş birlikleri bulunduğunu ifade ederek, İKMİB ile PAGDER arasında 2018-2021'de Dünya Plastik Atlası, TPMag projesi, Siperlik projesi, seminer ve eğitim gibi birçok konuda iş birliği yapıldığını anlattı.

Pelister, "Plastikteki geri dönüşüm ile ilgili ham maddeleri kullanarak sokak hayvanlarına yuva olacak projeyi PAGDER ile başlatmıştık, buna destek veriyoruz. Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi için 2020 ve 2021 yıllarında iş birliği yaparak destek oluyoruz." dedi.

Söz konusu projeye bu zamana kadar sektörün önde gelen birçok firma ve kurumunun sponsor olduğunu aktaran Pelister, "İKMİB olarak 2020 yılında Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Silivri Canları Yaşam Bahçesi'ne toplam 30 adet kulübe bağışladık. Bu yıl ise 39 adet plastik kulübeyi, Türkiye genelinde yer alan ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine 3'er adet olarak göndereceğiz. Bugün Dış Ticaret Kompleksi bünyesinde yer alan İMMİB, İTKİB ve İİB genel sekreterliklerine 9 adet kulübe teslim ettik. Bununla birlikte Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) genel sekreterliklerine de 3'er adet kulübemizin teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Diğer genel sekreterliklere yapacakları gönderimler ile toplam 69 kulübe bağışlamış olacaklarını bildiren Pelister, 69 adet kulübe ile yaklaşık 2 bin 760 kilo plastiğin değerlendirilmiş olduğunu aktardı.

Pelister, projeye tüm birliklerin katkı vermesini arzu ettiklerini söyledi.

"Projemiz, sponsorlarımızın destekleri ile büyümeye devam ediyor"

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ise Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi ile plastik atıkların çöpe atılmak yerine geri dönüştürülmesi konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemizin en güzel tarafı, geri dönüşüm bilincini artırırken sokak hayvanlarına da yuva sağlıyor olmamız. Sorumlu sanayicilik anlayışıyla plastik, geri dönüşümü mümkün olan bir malzeme. Geri dönüştürülebilir ürünleri, hayvanlara barınak yapma hevesiyle bu işe başladık. Projemiz, ilk gününden beri sponsorlarımızın destekleri ile büyümeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada, belediye ve gönüllü barınaklarına 2 bin 500'den fazla kulübe bağışında bulunduk. Bunun piyasa değeri de yaklaşık 3 milyon TL civarı. Bugün de İKMİB iş birliği ile Dış Ticaret Kompleksi'nde yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sağlıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor
Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor
Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor
Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor

Sokak Hayvanları, İstanbul, Türkiye, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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