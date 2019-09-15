Son Dakika Haberleri: Atık sektörü temsilcileri bir araya geldi
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Atık sektörü temsilcileri bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında düzenlenen Atık Uygulamaları İstişare Toplantısı'nda, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında uzlaşmaya varıldı.

Atık sektörü temsilcileri bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında düzenlenen Atık Uygulamaları İstişare Toplantısı'nda, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında uzlaşmaya varıldı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda bir araya gelen plastik ve kağıt üreticileri, geri dönüşüm tesisleri ve sokak atıkları toplayıcıları, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında anlaştı.

Toplantıda, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, sokak atık toplayıcılarının statüsünün belirlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tehlikeli ve zehirli atıkların ithalatına karşı önlem alınması, atık ithal eden firmalara ithalat yetkisi verilmesi, çöp ithalatına karşı ihbar hattı kurulması, geri dönüşüm firmalarının lisansların kontrol edilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda sürdürülebilir bir atık toplama ve ayrıştırma sistemi olması için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) bütçesinin genel bütçe yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının fonuna aktarılması önerildi.

Ergün Atalay, Türkiye, Türk İş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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