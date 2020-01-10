Atık şişeler Ağrılı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Atık şişeler Ağrılı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Atık şişeler Ağrılı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

6 saat önce

Atık cam şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren Ağrılı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Atık şişeler Ağrılı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor, System.String[]

Atık cam şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren Ağrılı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

Hafta içi her gün sabah erken saatlerde kursun yolunu tutan çoğunluğu ev kadınlarından oluşan kursiyerler, atık cam şişeleri sanat eseri haline getirerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Çevrelerinden ve evlerinden topladıkları atık gazoz, soda ve ilaç şişelerini şalümoların ateşinde eriten kadınlar, daha sonra şekillendirdikleri cam parçalarını fırına koyuyor.

Birbirinden güzel ürünler adeta göz kamaştırıyor

Bileklik, kolye, kül tablası, tabak, nazar boncuğu ve çeşitli süs eşyaları üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünler adeta göz kamaştırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam atölyesini geçen sene oluşturduklarını ve kursun 3 ay sürdüğünü söyledi.

Kursun İŞKUR ile birlikte yürütülen bir proje olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz hem maaş alıyor hem de meslek öğreniyor. Atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları oluşturuyorlar. Burada yaklaşık 15 kursiyerimiz var. Biz onların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de evde istihdama katkı sunmuş oluyoruz. Özellikle ellerindeki atık malzemelerle süs eşyaları yapmaları çok güzel bir çalışma."

"Soda ve gazoz şişeleriyle sanat eserleri yapıyoruz"

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Aynur Alpaslan ise eskiden sürekli ev işleriyle uğraştıklarını anlattı.

Kurs sayesinde sanat eserleri üretip yeni arkadaşlıklar edindiklerini aktaran Alpaslan, "Soda ve gazoz şişeleriyle sanat eserleri yapıyoruz. Bu kursu çok sevdik ve her zaman devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kursiyer kadınlardan 49 yaşındaki Selma Kaya da arkadaş tavsiyesi üzerine kursa katıldığını belirterek, atık malzemeleri dönüştürmekten zevk aldıklarını ve kazandıkları parayla evlerine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

İŞKUR, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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