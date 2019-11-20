Son Dakika Haberleri: Atık şişelerden inşa ettiği evde yaşıyor
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Atık şişelerden inşa ettiği evde yaşıyor

6 saat önce

Yan yatırarak dizdiği şişeleri çimento ile birbirine tutturan Martins'in yaptığı 9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki evin içinde yatak odası, mutfak, koridor ve banyo bulunuyorView on euronews.

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Yan yatırarak dizdiği şişeleri çimento ile birbirine tutturan Martins'in yaptığı 9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki evin içinde yatak odası, mutfak, koridor ve banyo bulunuyorView on euronews

Atık şişelerden inşa ettiği evde yaşıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:36 
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