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Atık şişelerden inşa ettiği evde yaşıyor
6 saat önce
Yan yatırarak dizdiği şişeleri çimento ile birbirine tutturan Martins'in yaptığı 9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki evin içinde yatak odası, mutfak, koridor ve banyo bulunuyorView on euronews.
Yan yatırarak dizdiği şişeleri çimento ile birbirine tutturan Martins'in yaptığı 9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki evin içinde yatak odası, mutfak, koridor ve banyo bulunuyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:36
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