Atık Şişelerden Kuşlara Yemlik Yaptılar
1 saat önce
Erzincan'da bir grup gönüllü genç, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşların gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla atık şişelerden yemlik yapıp buğdayla doldurarak ağaçlara astı.
Erzincan
'da bir grup gönüllü genç, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşların gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla atık şişelerden yemlik yapıp buğdayla doldurarak ağaçlara astı.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından bir süre önce "Gençlerin iyilik ağacı projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında 3D yazıcı yardımıyla atık plastik şişelerden yemlik yapan gençler, buğday ile doldurdukları yemlikleri ağaçlara yerleştirdi.
Gönüllü gençlerden Sinem Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi insan olmanın yolunun, dünyadaki tüm yaratılanlara karşı sorumlu davranmaktan geçtiğini ifade ederek, "Erzincan Gençlik Merkezinde aldığımız kodlama eğitimleri sonrası 3D yazıcılarımız ile kuş yemliği tasarladık. Bu soğuk kış günlerinde yem bulmakta zorlanan kuşlar için hazırladığımız yemliklere buğday koyarak ağaçlara astık. Umarım bu yaptıklarımız faydalı olmuştur, amacımız farkındalık oluşturmak." diye konuştu.
Gençlerden Emrah
Torunlar da ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojinin kullanımının önemine dikkat çekerek, "Bu soğuk kış günlerinde küçük misafirlerimizi düşünerek projeyi yaptık. Teknolojiyi sadece robotik anlamda değil çevremizde faydalı olabileceğimiz işler için de kullanmış olduk. Doğada yaşayan hayvanlarımıza karşı lütfen hepimiz duyarlı olalım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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