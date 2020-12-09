Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor - Son Dakika

Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor

09.12.2020 15:15
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor, System.String[]

Yerli otomobilin bataryasında kullanılması planlanan lityum karbonat üretimine, Türkiye'de ilk kez Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Eti Maden Tesisleri'nde başlandı.

Yerli otomobilin bataryasında kullanılması planlanan lityum karbonat üretimine, Türkiye'de ilk kez Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Eti Maden Tesisleri'nde başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı lityum karbonat üretimi, Kırka Eti Maden Tesisleri'nde başladı. Kurulan pilot tesiste, ilk olarak 10 tonluk üretimin ardından yıllık 600 tona ulaşılması hedefleniyor. Başta yerli otomobilin bataryası olmak üzere birçok alanda kullanılması hedeflenen bileşenin, Türkiye'nin lityum ithalatını da azaltacağı belirtiliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, "Lityum ve bileşenleri 21'inci yüzyılın önemli madenleri arasında girdi. Bunun nedeni batarya teknolojilerindeki gelişme ve pazardaki büyüklük oranı. Ülkemizde herhangi bir ekonomik değere sahip lityum kaynağına rastlanamadı. Bizim yaptığımız çalışma da ülkemizin ithalat yoluyla karşılanan lityum ihtiyacının bir kısmını yerli üretimle karşılamak. Yaptığımız AR-Ge çalışmaları sonucunda kurduğumuz pilot tesis içerisindeyiz. Burası tamamen Eti Maden tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede hizmete açılmıştır. Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisidir" şeklinde konuştu.

"Yerli otomobilin bataryasında ihtiyaç duyularsa kullanılabilir"

Üretilen lityum karbonatın otomobil bataryalarında kullanılan kalitelere uygun olduğunu belirten Derya Maraşlıoğlu, bor üretiminde ortaya çıkan sıvı atıklar kullanılarak lityum karbonat elde edildiğini aktardı. Maraşlıoğlu, "Sektörde farklı farklı amaçlarla lityum karbonat veya diğer lityum bileşikleri kullanılmaktadır. Bizim yaptığımız AR-GE çalışmaları, batarya kalitesinde lityum karbonat üretmek üzeredir. Yani lityum iyon bataryalar için ne gerekiyorsa bizim üretimlerimiz de o kalitededir. Yerli otomobilin bataryasında ihtiyaç duyularsa kullanılabilir. Şu anda biz bor ürünlerini üretiyoruz. Borun bir sıvı atığı var. Sıvı atıkta da PPL dediğimiz düzeyde lityum bileşiğine rastlandı. Biz bunu lityum karbonat ya da herhangi bir ekonomik değere sahip lityum bileşiğine çevirmek için yaklaşık 3 yıllık bir AR-GE yaptık. Tamamen burada yaptığımız bir fabrikanın sıvı atığından üretilen bir bileşendir" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki aşamada yapacağımız yıllık 600 ton üretim hedefliyoruz"

Yıllık 600 tona ulaşılması hedeflenen üretim miktarı ile Türkiye'nin lityum karbonat ithalatını azaltacaklarını ifade eden Derya Maraşlıoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

"Çok çevreci bir proje çünkü atıklarımızı değerlendiriyoruz. Şu anda atıklarımızın yüzde 80'ini geri kazanıyoruz. Yanında farklı ürünleri de üretiyoruz. Ayrıca temiz su elde ediyoruz ve yeni su kaynaklarına da ihtiyaç duyulmuyor. Son yıllara baktığımız zaman yaklaşık 1000 veya 1200 ton lityum bileşikleri ithal edilmiş. Bir sonraki aşamada yapacağımız yıllık 600 ton üretim hedefliyoruz. Oradan elde edeceğimiz lityum ile de bu ithalatın bir kısmını önüne geçmiş olacağız." - ESKİŞEHİR

Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor

Eskişehir, Eti Maden, Türkiye, Kırka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor - Son Dakika


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