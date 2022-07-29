Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi

29.07.2022 06:57
Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi

Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi.

Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Otoyol havadan görüntülendi

Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları dron kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan tır da dronla görüntülendi.

Otoyol siyaha büründü

Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü. Ekiplerin yola akan atığı iş makineleri ile yol kenarında açılan bir çukura dökme çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi - Son Dakika
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