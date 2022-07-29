Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı - Son Dakika
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Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı

29.07.2022 07:52
Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı

Atık sızıntısı faciasının yaşandığı TAG Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, yola sızan atığın yaklaşık yüzde 80'inin tahliye edildiğini belirterek, "3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı

Gül: "Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi"

GAZİANTEP - Atık sızıntısı faciasının yaşandığı TAG Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, yola sızan atığın yaklaşık yüzde 80'inin tahliye edildiğini belirterek, "3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki sızıntı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki çalışmalar sürüyor. Facianın yaşandığı bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 10 saattir devam eden atık tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve diğer yetkililerle görüşen Vali Gül, yoldaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu'nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

"Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi"

Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı
Kaynak: İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı - Son Dakika

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