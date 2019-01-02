Son Dakika Haberleri: Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı - Tekirdağ

Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı - Tekirdağ

50 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldıAlınan bilgiye göre, Türkmenli mahalllesindeki Şahbaz Deresi'ne Erkan Şirin idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı

Alınan bilgiye göre, Türkmenli mahalllesindeki Şahbaz Deresi'ne Erkan Şirin idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su akıtıldığını gören Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gelerek dereden numune aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye akıtılan suyun ilk belirleme göre evsel bir atık olduğunu belirtti.

İhbarın kendilerine ulaştıktan sonra harekete geçtikleri dile getiren Tohumcu, numune sonuçlarının belirlenmesinden sonra dereye atık su akıtan Erkan Şirin'den de kamuoyu adına şikayetçi olacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Erkan Şirin, Tekirdağ, Güncel
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