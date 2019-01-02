Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı - Tekirdağ
50 dakika önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldıAlınan bilgiye göre, Türkmenli mahalllesindeki Şahbaz Deresi'ne Erkan Şirin idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su...
Tekirdağ
'ın Marmaraereğlisi
ilçesinden geçen Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri dereden numune aldı
Alınan bilgiye göre, Türkmenli mahalllesindeki Şahbaz Deresi'ne Erkan Şirin
idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su akıtıldığını gören Çorlu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gelerek dereden numune aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan
Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye akıtılan suyun ilk belirleme göre evsel bir atık olduğunu belirtti.
İhbarın kendilerine ulaştıktan sonra harekete geçtikleri dile getiren Tohumcu, numune sonuçlarının belirlenmesinden sonra dereye atık su akıtan Erkan Şirin'den de kamuoyu adına şikayetçi olacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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