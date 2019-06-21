Atık Su Arıtma Tesisi'nde mimari kısım tamamlandı

İller Bankası Konya bölge müdürü Yüksel Demirci ve beraberinde gelen kontrol mühendisleri tesis inşaatını gezerek Başkan Büyükkarcı'dan bilgi aldı. Tesisin mimari kısmının tamamlandığını söyleyen Başkan Yüksel Büyükkarcı, ''Elektrik, mekanik ve otomasyon etabına başlandı'' dedi. Yüksel Büyükkarcı; '' İlçemiz Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik Arıtma olarak, 275 m3/gün kapasiteli, oksidasyon hendeği tipinde uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi seçilmiştir.

5 bin kişilik atık su temizleme kapasitesine sahiptir. Kişi başı günlük su tüketimi 80 lt/kişi-gün olarak alınmıştır. Atık su arıtma verimi %95 ler mertebesindedir. Projelendirilen bu proses kapalı devre bir döngü sistemi olduğundan çevreye herhangi bir koku, atık, aerosol vs etkisi yoktur. Atık su arıtma tesisi ile çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşen suyun, boşaltıldığı ortamın doğal, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerine zarar vermemesi sağlanacak" diye konuştu.

Başkan Yüksel Büyükkarcı ayrıca, tesisin bu çalışma temposu içerisinde 3 ay gibi bir sürede tamamlanarak işletmeye alınacağının öngörüldüğünü söyledi.