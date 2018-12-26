Son Dakika Haberleri: Atık Su Arıtma Tesislerine Teşvik

Atık Su Arıtma Tesislerine Teşvik

18 dakika önce

Tekirdağ'da bu yıl atık su arıtma tesislerine 4 milyon 764 bin lira teşvik verildiği bildirildi.

Atık Su Arıtma Tesislerine Teşvik, System.String[]
Tekirdağ'da bu yıl atık su arıtma tesislerine 4 milyon 764 bin lira teşvik verildiği bildirildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın, ülkenin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir yandan denetimlerini sürdürdüğünü diğer yandan da çevrenin korunmasıyla ilgili yapılan denetimlere ciddi destek verdiğini anlatan Tohumcu, bu kapsamda su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere, atık su arıtma tesisinde kullandıkları elektrik enerjisi giderinin yüzde 50'sinin bakanlık tarafından karşılandığını kaydetti.

Tekirdağ'da bulunan iki Organize Sanayi Bölgesi müdürlüklerine ait atık su arıtma tesisi, bir Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesisi ve 16 münferit atık su arıtma tesisine bu yıl 4 milyon 764 bin lira ödeme yapıldığının altını çizen Tohumcu, "İl müdürlüğü olarak 7-24 ilimizdeki sanayi tesislerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda her yıl denetimlerimiz artıyor. Gerekli kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bunun yanında atık su işletme tesislerine teşviklerde her yıl verilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:42 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Tekirdağ, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi

Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:00:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atık Su Arıtma Tesislerine Teşvik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]