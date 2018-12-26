Atık Su Arıtma Tesislerine Teşvik
18 dakika önce
Tekirdağ'da bu yıl atık su arıtma tesislerine 4 milyon 764 bin lira teşvik verildiği bildirildi.
Tekirdağ
'da bu yıl atık su arıtma tesislerine 4 milyon 764 bin lira teşvik verildiği bildirildi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan
Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın, ülkenin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir yandan denetimlerini sürdürdüğünü diğer yandan da çevrenin korunmasıyla ilgili yapılan denetimlere ciddi destek verdiğini anlatan Tohumcu, bu kapsamda su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere, atık su arıtma tesisinde kullandıkları elektrik enerjisi giderinin yüzde 50'sinin bakanlık tarafından karşılandığını kaydetti.
Tekirdağ'da bulunan iki Organize Sanayi Bölgesi
müdürlüklerine ait atık su arıtma tesisi, bir Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesisi ve 16 münferit atık su arıtma tesisine bu yıl 4 milyon 764 bin lira ödeme yapıldığının altını çizen Tohumcu, "İl müdürlüğü olarak 7-24 ilimizdeki sanayi tesislerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda her yıl denetimlerimiz artıyor. Gerekli kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bunun yanında atık su işletme tesislerine teşviklerde her yıl verilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:42 Kaynak: AA
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