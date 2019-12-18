Atık su borularından sokak hayvanları için mama kabı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesince 60 yaş üstü vatandaşlar için hizmete açılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için

atık su borularından oluşturdukları mama kapları ile hayvanların beslenmesine katkıda bulunuyor.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan 35 mama kabı renklendirme işleminin ardından belirlenen noktalara yerleştirildi.

Sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık göstererek atık su borularından oluşturdukları mama kapları ile hayvanların beslenmesine katkıda bulunan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, mama kaplarını kentte bazı caddelerin belirli alanlarına monte ederek sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

100 Yaş Evi sakini Mehmet Demirtaş, sokak hayvanlarının kış aylarında daha çok yemeğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu nedenle sokak hayvanlarımız için ortaya güzel bir proje çıkardık. Basit bir şekilde eski su borularından kalıcı mama kabı yaparak belirlenen noktalara yerleştirdik. Bu şekilde sokak hayvanlarının 24 saat mama sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz." dedi.

MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Hatice Nur Yıldırım ise Muğla'nın Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili olduğunu bu nedenle sokak hayvanlarının zorluk çektiğini kaydetti.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, "Atıl durumdaki borulardan yaptığımız mama kaplarını belirlenen alanlara yerleştiriyoruz. Yaptığımız bu mama kaplarına vatandaşlarımız da mama koyuyor." diye konuştu.

Projenin gelecek aylarda da devam edeceği öğrenildi.