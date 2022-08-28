Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Nihat Kantarcı Caddesi'nde bir okulun yağmur suyu gider borusundan gelen sesi duyan vatandaşlar yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Kediyi çıkarmakta zorlanan vatandaşlar Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kısa sürede mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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