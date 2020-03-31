Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu - Son Dakika

Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.

Esenyurt'ta bulunan atık su deresi bilinmeyen bir sebepten kar yağmış gibi beyaza büründü. Dereyi basan köpükler rüzgarında etkisiyle çevreye uçuştu. Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, "Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. Bayağı 300 - 400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 gün günden var" dedi.