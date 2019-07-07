Atık su havuzuna düşen çocuk boğuldu - ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atık su arıtma tesisi havuzuna düşen çocuk boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atık su arıtma tesisi havuzuna düşen çocuk boğuldu.

Şeyhbaba Mahallesi yakınlarında bulunan atık su arıtma tesisi yakınlarında oynayan Bilal Atıcı (12), dengesini kaybederek havuza düştü.

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, Atıcı'yı düştüğü yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzdan baygın halde çıkardı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atıcı'nın yakınları, cenaze işlemleri esnasında sinir krizi geçirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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