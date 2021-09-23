Atık Suda Sıfır Kirlilik - Son Dakika

Atıksuların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal alanların atık sularını toplamak için kanalizasyon altyapısı ile foseptik inşa ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı mahallesine 750 kişilik foseptik imalatı gerçekleştirildi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir mahalle muhtarı Veysel Akkoyun ve yetkili personel ile birlikte imalat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma ile evsel nitelikli atık sular çevreye zarar vermeksizin burada depolanıyor. Sonrasında ise vidanjörler yardımıyla, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılarak sağlıklı şekilde arıtımı ve doğaya salınımı gerçekleştiriliyor.

"Büyükşehir ve MASKİ her zaman yanımızda"

Yeni Harmandalı mahalle muhtarı Veysel Akkoyun, "Mahallemizdeki foseptik çalışmasından memnun kaldık. Büyükşehir ve MASKİ her zaman yanımızda, ne zaman arasak ekipler ilgi ve alaka gösteriyorlar. Emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.