Atık suları mevzuata aykırı şekilde boşaltan ASKİ'ye 72 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Başkentin bazı yerleşim alanlarında oluşan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki evsel/kentsel atık suyun, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı şekilde Hatip, Kirmir ve Ankara çaylarına deşarj edildiği tespiti üzerine ASKİ'ye 72 bin 197 lira idari para cezası verildi.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25 Ekim 2019'da Hasanoğlan Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde tesise ulaşan evsel/kentsel atık suyun bir kısmının tesis girişinde bulunan by-pass hattı üzerinden Hatip Çayı'na boşaltıldığı, 5 Aralık 2019'daki denetimde ise Sincan Törekent ve Fatih Mahallesi istikametinden gelen yağmur suyu kanalı üzerinden alıcı ortama arıtılmamış evsel atık su deşarjı gerçekleştiği tespit edildi.

Ayrıca 5 Aralık 2019 tarihinde Toptancı Hali ve eski Etlik garajı bölgelerinde yapılan denetimlerde bazı yerleşim alanlarında oluşan arıtılmamış evsel atık suyun Ankara Çayı'na boşaltıldığı saptandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde Güdül ilçesinde gerçekleştirilen denetimde de bölgede bulunan TOKi konutlarından kaynaklı evsel atık suyun arıtılmadan Kirmir Çayı'na deşarj edildiği belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, birtakım yerleşim alanlarında oluşan ve ASKİ sorumluluğunda bulunan evsel/kentsel atık suyun, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği hüküm ve esaslarına aykırı olarak, alıcı su ortamlarına deşarjı nedeniyle kuruma 72 bin 197 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, İl Müdürlüğünce idari tedbir olarak, ASKİ'ye atık suların Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği'nde belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarına uygun şekilde deşarj edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında atık su deşarjı konulu geçici faaliyet belgesi/çevre izin belgesi alınmadan kesinlikle alıcı ortama atık su boşaltımı yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu ve bu konuda yürütülecek iş ve işlemler hakkında kurumdan bilgi istendi.