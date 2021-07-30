Üye Girişi
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı - Son Dakika

Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı

30.07.2021 10:35
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı, System.String[]

Tekirdağ Valiliğinden, Çorlu Deresi'ne atık sularını deşarj eden sanayi tesislerine yönelik 484 denetim gerçekleştirildiği, bu denetimlerde 71 işletmeye para cezası uygulandığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden, Çorlu Deresi'ne atık sularını deşarj eden sanayi tesislerine yönelik 484 denetim gerçekleştirildiği, bu denetimlerde 71 işletmeye para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın ile internet haber kaynaklarında, "Çorlu Deresi simsiyah akıyor, kokudan pencere açamıyorlar" haberlerinin yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberde Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nden endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla yayılan ağır kokudan rahatsız olunduğu ve özellikle havanın ısınmasıyla dereden yayılan ağır kokudan ilçenin tamamının etkilediğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çorlu Deresi; Çerkezköy ilçesinden başlayıp Kızılpınar, Veliköy, Velimeşe hattı boyunca gelerek, Çorlu Mühendislik Fakültesinin önünden akan Sinandede Deresi ile birleşip, Sağlık Mahallesi'nden geçmekte ve Ergene ilçesinden Sarılar istikametine doğru akmaktadır. Bilindiği üzere bu hat üzerinde faaliyet gösteren ve arıtma çıkışı atık sularını bu kol üzerinde deşarj eden birçok sanayi tesisi bulunmaktadır.

Çorlu Deresi boyunca yerleşik bulanan Sağlık, Cumhuriyet ve Yeşiltepe mahalleleri dereden direkt etkilenmekte olup, dereye deşarjı bulunan sanayi tesislerinin atık suları hem tesislerin kendi rutin iç izleme analizleri ile hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kesintisiz devam eden denetimlerde alınan atık su numunelerinin analizlenmesi ile hassasiyetle takip edilmektedir."

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2021 yılı ocak-temmuz döneminde söz konusu bölgede bulunan ve atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden sanayi tesislerine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık su konulu 484 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu denetimler neticesinde 71 işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği atık su konulu idari para cezası uygulandığı, il genelinde ise 14 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında da hem Marmara havzasında hem de Meriç-Ergene havzasında toplam 1061 denetim gerçekleştirilmiş ve mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmelere idari para cezası uygulanmış olup, denetimlere devam edilmektedir. Derelerde oluşan kirliliğin önlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ve halihazırda yapım ve inşaat işleri devam eden, havzada oluşan atık suların toplanarak merkezi atık su ileri arıtma tesislerinde arıtılarak, arıtılmış suyun Marmara Denizi'ne deşarj etme projesinin tamamlanması için yoğun çaba harcanmaktadır."

"Bu dönemlerde Çorlu Deresi'nde kirliliği yoğun hissediyoruz"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de AA muhabirine, Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi'nin özellikle yaz mevsiminde daha kirli aktığına dikkati çekti.

Tecer, Ergene ve kollarının taşıdığı kirliliğin kaynağının 3 başlık altında toplanabileceğine işaret etti.

Bunlardan birinin endüstriyel atık suların bu nehirlere arıtılarak ya da arıtılmadan deşarj edilmesi, ikincisinin bölgedeki evsel kanalizasyon sistemlerinden çıkan atık suların nehirlere boşaltılması, üçüncüsünün de tarımsal atıklar olduğunu vurgulayan Tecer, "Bu dönemlerde Çorlu Deresi'nde kirliliği yoğun hissediyoruz. Çünkü yaz aylarında derelerin debisi kuraklık nedeniyle düşer. Ama sanayi faaliyetlerinin artarak devam etmesi, sanayi kaynaklı atık suların dereye deşarj edilmesiyle kirliliği daha çok hissederiz. Ayrıca sıcaklığın etkisiyle koku problemi yoğun yaşanır." diye konuştu.

Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı
Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı

Para Cezası, Tekirdağ, Marmara, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım 11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı 10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı 10:28 Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı 10:17 Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor 10:10 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj 10:01 Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi 09:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? 09:34 Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Son Dakika Haberleri
11:07 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
11:06 Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor
11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
10:41 Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı
10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı
10:28 Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı
09:59 Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta PKK hedefleri imha edildi
09:58 Samandıra'da Vitor Pereira rüzgarı! 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takım uyarı aldı
09:56 Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı
09:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor         
11:07
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı         
10:29
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
10:21
25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı         
10:13
Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
10:07
Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı         
09:56
Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı         
09:49
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi         
21:41
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız         
21:23
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 11:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden işletmelerden 71'ine para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement