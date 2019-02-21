Son Dakika Haberleri: Atık Tekstil Ürünlerinden Dönüştürülen Çantalar Vatandaşa Dağıtıldı

Atık Tekstil Ürünlerinden Dönüştürülen Çantalar Vatandaşa Dağıtıldı

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen...

Atık Tekstil Ürünlerinden Dönüştürülen Çantalar Vatandaşa Dağıtıldı, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları vatandaşlara dağıttı.

Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından etkinlikte bir açıklama yapan Vali Demirtaş, çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu dile getirdi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Demirtaş, sıfır atık bilincinin yaşam döngüsünü adapte edilmesi için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti.

Kursiyerlere yaptıkları çalışma ile Sıfır Atık Projesi'ne verdikleri destekler için teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, atık ve geri dönüşümün farkındalığını küçük büyük demeden herkesin kazanması gerektiğine vurgu yaparak tüm vatandaşları çevreyi korumaya davet etti.

Vali Demirtaş, konuşmasının ardından vatandaşlara atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları dağıttı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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