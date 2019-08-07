Aynı zamanda merkez ve kırsal mahallelerde dahil olmak üzere yaklaşık 500 konteynerin temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaştan gelen bildirimler ve istekler doğrultusunda şekillenen çalışmalara bu yıl yeni bir uygulama eklendi. Vatandaşların atıkları toplum ve canlı sağlığı için konteynerlere bırakmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

KURBAN ATIKLARINI KONTEYNERLERE ATILMAYACAK

Kurban Bayramı münasebeti ile kesim yapılacak kurbanların, atıklarının yaratacağı sorunları önlemek için atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla, kurban atıklarının sokağa, dere boyuna ve boş arsalara atanların önüne geçmek için atık toplama ekibi oluşturuldu.

Vatandaşların kurban atıklarını Kurban Kesim Yerlerine getirmeleri veya bulundukları noktadan alınması için atık toplama ekibini Alo 153 İletişim Merkezini arayarak gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Kurban kesiminden sonra halk ve hayvan sağlığı açısından, atıkların mutlaka büyük boy sağlam çöp torbalarına konulması ve ağızlarının sıkıca bağlanması, kurban atıklarının çöp konteynerlerine atılmaması ve açıkta bırakılmaması, atıkların su ve kanalizasyon kanallarına dökülmemesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

KONTEYNERLERİN YIKANMASI

İnegöl merkez mahallelerimizde ve beldelerimizde bulunan cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildiği 400 Lt ve 800 Lt 'lik çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfekte aracıyla temizleniyor. Konteynerler çevre dostu yıkama aracı ile konteyner içerisinde bulunan çöp suyunu araç içine alacak şekilde deterjanlı su ile yıkanıyor. Yıkama işleminin ardından parfüm içeren özel solüsyonla dezenfekte edilen konteynerler, gerçekleştirilen yıkama sonucunda çevreye herhangi bir şekilde kötü bir koku vermiyor. Yıkama sonrası gerçekleştirilen bu dezenfeksiyon işlemi sayesinde konteyner içindeki atıklardan oluşabilecek bakteri ve mikroorganizmaların önüne geçiliyor. Görüntü kirliliği oluşturmaması için konteynerler bulundukları zeminde yıkanıp dezenfekte ediliyor.

HUZURLU BİR BAYRAM OLSUN

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban; "Temizliğe önem veriyoruz. Bu anlamda ciddi çalışmalar başlattık. Yerli üretim temizlik araçlarımız hizmete başladı. Yapılan işi korumak, onu tekrar yapmaktan çok daha kıymetli. Bu anlamda toplum sağlığı için ibadetlerimizi yerine getirirken rahmeti zahmete dönüştürmeyelim. Tüm vatandaşlarımızdan sağduyu bekliyorum. Arkadaşlarımız konteyner temizliklerini tamamlıyor. Bu yıl aynı zamanda sizlerden gelen talepler ve genel ihtiyaç konularını da göz önünde bulundurarak atık toplama ekibi oluşturuldu. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Huzurlu, hakkıyla ihya ettiğimiz bir bayram olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.