Atık toplama kamyonunda çıkan yangın korkuttu
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu.
İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE
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