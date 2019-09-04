Atık toplama kamyonunda çıkan yangın korkuttu

İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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