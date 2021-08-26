Atık toplama ünitelerinin sayısı artırıldı - Son Dakika

43 noktaya kumbara, 16 noktaya atık yağ!

Bu sayede kentin dört bir yanında vatandaş gerek atık yağ gerekse de kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını geri dönüşüm ünitelerine bırakabilecek.

2021 Çevre Yılı'nda vites yükselterek çevre farkındalığı konusunda önemli çalışmalara imza atan Lüleburgaz Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusundaki adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz (ATMA) kampanyasını başlatarak pet şişe veya teneke kutuları getiren vatandaşlara bez torba ve musluk perlatörü dağıtan Lüleburgaz Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği atık yağ toplama noktaları ile kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, tekstil artıkları kumbaralarıyla da sıfır atığa katkı sağlıyor.

Sayıları artırıldı

Vatandaşların da memnun olduğu geri dönüşüm noktaları, gelen talepler ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda artırıldı. Bu kapsamda kentin 9 ayrı bölgesinde bulunan atık yağ toplama üniteleri 16, kentin 15 ayrı bölgesinde bulunan kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta ve tekstil artıkları geri dönüşüm kumbaraları ise 43 ayrı noktaya yerleştirildi. Bu sayede Lüleburgaz'ın hemen hemen tamamında atık yağ ve giysi kumbaraları konumlandırılmış oldu.

Atık yağ toplama noktaları nerelerde?

Temizlik ve Çevre Müdürlüğü tarafından konumlandırılan atık yağ toplama noktalarının konumları şöyle: Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi, Atatürk Pazar Yeri, 8 Kasım Pazar Yeri, Zafer Parkı, Yıldız Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Aylin Parkı, Kurtuluş Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi, 8 Kasım Parkı, Gençlik Parkı, Kurtuluş Cami, TOKİ Bölgesi (2 adet) İnönü Mahalle Muhtarlığı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi.

Bütün muhtarlıklara giysi kumbarası!

Öte yandan vatandaşın kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı, çanta ve tekstil artıklarını bırakabilecekleri kumbaralar ise Gençlik Parkı, pazar yerleri, belediye tesisleri başta olmak üzere bütün mahalle muhtarlıklarında bulunuyor. Dileyen vatandaşlar bu noktalara atık malzemelerini bırakabilirler.

22 bin 601 litre atık yağ toplandı

Tüm bunların yanı sıra Temmuz sonuna kadar 9 ayrı noktada bulunan atık yağ toplama noktalarına vatandaşın ilgisi her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda Lüleburgaz'da 1 Ocak ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 22 bin 601 litre atık yağ toplandı.