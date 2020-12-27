Atık toplarken çöken duvarın altında kalan Devran, yaşama tutunamadı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplarken çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralanan Devran Onay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 247'nci sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk eve atık toplamaya giden Devran Onay, duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Onay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.