Son Dakika Haberleri: Atık toplayıcıların depoları tahliye edilecek
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Atık toplayıcıların depoları tahliye edilecek

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kötü koku ve görüntüye sebep olan yerleşim yerlerine yakın atık depolarının tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Atık toplayıcıların depoları tahliye edilecek, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kötü koku ve görüntüye sebep olan yerleşim yerlerine yakın atık depolarının tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Adıyaman'da her geçen gün büyüyen bir sektör haline gelen atık toplayıcıların depolarının, kötü koku ve görüntü yaydığını söyleyerek şikayette bulunan bazı vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yerleşim alanlarında bulunan depoları inceleyerek, uygun olmayanların tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Söz konusu depoları tek tek inceleyen ve tahliye için depo sahiplerine belirli bir zaman veren ekipler, kısa süre içerisinde uygun olmaya depoların şehir merkezi dışına çıkarılacağını dile getirdi.

Denetimlerden ve alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel
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