Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilmeli - Son Dakika
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Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilmeli

6 saat önce

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Korona virüs Covit-19 salgınına karşı mücadelede alınan önlemler doğrultusunda, tek kullanımlık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının çevreye atılmamasını söyleyerek, "Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilmeli" dedi.

Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilmeli, System.String[]

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Korona virüs Covit-19 salgınına karşı mücadelede alınan önlemler doğrultusunda, tek kullanımlık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının çevreye atılmamasını söyleyerek, "Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilmeli" dedi.


Budak yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre ve toplum sağlığını tehdit eden kullanılmış maske ve eldivenlerin yerlere atılmaması için kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi amacıyla, bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı yerleştirilmelidir. Atıklar için kullanılan ekipmanlar diğer atıkların ekipmanları gibi gri renkli veya gri etiketli olmalı, ekipman üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı veya görseller yer almalıdır. Atıkların ayrı toplanıp geçici depolama alanına taşınması ve gerekli temizlik işleminin ayrı bir görevli personel tarafından kontrollü yürütülmesi sağlanmalıdır. Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının kapaklı olması tercih edilmeli, ekipmanların içerisine torba geçirilmelidir. Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınarak geçici depolama alanına götürülmelidir" dedi.


"Atıkların geçici depolandığı alanlarda gerekli önlemler alınacak"


Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, atıkların geçici depolandığı alanlar, doğrudan güneş almayan, bina veya yerleşkenin giriş çıkış, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta olmalı ve daima kapalı tutulmalı gerektiğini söyledi. Atıklar geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Budak, sözlerine şöyle devam etti;


"Sağlık kuruluşlarında veya öğrenci yurtları gibi alanlarda oluşturulan karantina birimlerinde oluşan atıklar tıbbi atık olarak yönetilmelidir.Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıkları yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmalı, ağzı sıkıca kapatılan çöp torbaları yırtılma riskine karşı ikinci bir torbaya konulmalıdır."


"Atık torbaları en az 72 saat süreyle bekletilecek"


İl Müdürü Budak, atık üzerinde virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için atık torbaları, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletmek gerektiğini söyleyerek, "Atıklar, atık toplama saatinden kısa süre önce çıkarılmalı ve "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmelidir. Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirilmesi ve teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara uyulmalıdır.Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası hijyeni sağlanmalı, bu ekipmanlar başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülme veya sızıntı suyuna yönelik tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzey dezenfekte edilmelidir" ifadelerine yer verdi.


"Toplanan atıklar düzenli depolama veya yakmaya gönderilecek"


İl Müdürü Budak son olarak, toplanan atıklar elle açılmadan doğrudan düzenli depolama veya yakmaya gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personel, çalışma sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanmalı, atıkla temas etmeyecek, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymelidir.Görevli personelin yanında yeterli miktarda dezenfektan bulundurmasına ve gerek kullanılan ekipmanların gerekse de kişisel malzemelerinin dezenfektan ile hijyeninin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ülkemizde yürütülen Covit-19 salgını ile mücadelede etkinliğin korunarak başarıya ulaşılması sürecinde atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına pandemi dönemi boyunca bu hususlarda dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi. - BİLECİK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:23 Kaynak: İHA

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