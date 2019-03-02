Atık Torbasını Yastık Yapıp, Kaldırımda Uyuyan Çocuk Yürek Burktu
1 saat önce
ADANA'da 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun atık torbasını yastık yaparak kaldırımda uyuması çevredekilerin içini sızlattı.
ADANA'da 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun atık torbasını yastık yaparak kaldırımda uyuması çevredekilerin içini sızlattı. Seyhan
ilçesindeki Atatürk Caddesi
'nde bir otobüs durağının arkasındaki kaldırımda uyuyan çocuk çevredekilerin dikkatini çekti. Elleri ve kıyafetlerinin kirli olduğu görülen çocuk çevredekiler tarafından uyandırıldı. İsminin Aziz olduğunu söyleyen çocuk vatandaşların, "Bu atık arabasını kullanamayacak kadar küçüksün, kimsen yok mu?" diye sorması üzerine babasının şişe toplamaya gittiğini söyledi. Bir süre çocukla ilgilenen genç bir kadın, kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam etti.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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