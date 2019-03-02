Son Dakika Haberleri: Atık Torbasını Yastık Yapıp, Kaldırımda Uyuyan Çocuk Yürek Burktu

Atık Torbasını Yastık Yapıp, Kaldırımda Uyuyan Çocuk Yürek Burktu

1 saat önce

ADANA'da 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun atık torbasını yastık yaparak kaldırımda uyuması çevredekilerin içini sızlattı.

Atık Torbasını Yastık Yapıp, Kaldırımda Uyuyan Çocuk Yürek Burktu, System.String[]
ADANA'da 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun atık torbasını yastık yaparak kaldırımda uyuması çevredekilerin içini sızlattı.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bir otobüs durağının arkasındaki kaldırımda uyuyan çocuk çevredekilerin dikkatini çekti. Elleri ve kıyafetlerinin kirli olduğu görülen çocuk çevredekiler tarafından uyandırıldı. İsminin Aziz olduğunu söyleyen çocuk vatandaşların, "Bu atık arabasını kullanamayacak kadar küçüksün, kimsen yok mu?" diye sorması üzerine babasının şişe toplamaya gittiğini söyledi. Bir süre çocukla ilgilenen genç bir kadın, kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam etti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

Seyhan, Atatürk Caddesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atık Torbasını Yastık Yapıp, Kaldırımda Uyuyan Çocuk Yürek Burktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]