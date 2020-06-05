Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı - Son Dakika

Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda.

Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı, System.String[]

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, " Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

ASD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbekir, geri dönüşümde hala yüzde 50'ler seviyesinde olunduğunu belirtti.

Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değil, tam tersine Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini kaydetti.

Hiçbir ambalajın çöp olmadığını belirten Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambalajların yarattığı katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz."

"Ambalajlı gıdalar insan ömrü ortalamasını uzatıyor"

Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Sarıbekir, "ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı o ürünün güvencesidir. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılıyor." dedi.

Sarıbekir, ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını kaydederek, bunların sürdürülebilirlik ve çevre olduğunu belirtti.

Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda.

Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız 'Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler' adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170 bin adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi         
16:34
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı         
16:32
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi         
16:24
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti         
16:04
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum         
16:04
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış         
15:48
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı         
15:16
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada         
15:09
AK Parti AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu         
15:09
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu         
14:49
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı         
14:17
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu         
14:11
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı         
13:54
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak         
13:43
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 17:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]