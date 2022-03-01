Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu - Son Dakika
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Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

01.03.2022 19:55
Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu Bursa'da atık yağ fabrikası alevleri teslim oldu.

Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

BURSA - Bursa'da atık yağ fabrikası alevleri teslim oldu. Peş peşe patlamaların meydana geldiği fabrikayı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışırken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Alevler havadan dron ile görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesindeki atık yağ fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık yağların toplandığı kazanlardan biri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan kazanın ardın fabrikadan alevler yükselmeye başladı. ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15'e yakın ekip, alevleri anında müdahale etti. Peş peşe gelen patlamaların ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın mesai saati dışında yaşanması büyük bir faciayı önlerken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Dron ile alevler havadan görüntülenirken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Bursa'nın her yerinden görüldü.

Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu
Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu
Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

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İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu - Son Dakika


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