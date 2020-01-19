Atık yağlar belediyeye teslim edildi - Son Dakika
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Atık yağlar belediyeye teslim edildi

6 saat önce

Gemlik'de uzun süredir devam eden atık yağ kampanyasında üç yüz litreyi aşkın atık yağ Gemlik Belediyesi'ne teslim edildi.

Atık yağlar belediyeye teslim edildi, System.String[]

Gemlik'de uzun süredir devam eden atık yağ kampanyasında üç yüz litreyi aşkın atık yağ Gemlik Belediyesi'ne teslim edildi.


Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından uzun süredir devam eden atık yağ kampanyasına Hisar Mahallesinden bir destek daha geldi. Muhtar Çiğdem Türe, mahalle sakinlerinin duyarlılıkları ile toplanan 300 litreyi aşkın atık yağı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk'e teslim etti.


Atık yağ toplama kampanyasına mahalle olarak uzun süredir destek olduklarını belirten Muhtar Türe, duyarlılık gösteren komşularına teşekkür etti. Hisar Mahallesinin bu çalışmaya örnek bir katı sunduğunu dile getiren Türe, atık yağlar karşılığında mahalle sakinlerine ulaştırılmak üzere zeytinyağlı sabunları teslim aldı.


Atık yağların lavabo giderlerine döküldüğünde büyük kirlilik oluşturduğuna dikkat çeken Ahmet Dedetürk ise bir litre atık yağın yüzlerce litre temiz suyu kirlettiğine dikkat çekerek 2016 yılından beri devam eden kampanya ile tonlarca atık yağ topladıklarını, Gemlik Belediyesi'nin su kaynaklarının temizliğine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Dedetürk ayrıca mavi kapak toplama çalışmalarının da devam ettiğini, şimdiye dek tonlarca mavi kapağın yetkililere ulaştırıldığını, Gemlik Belediyesi'nin çevre temizliği konusunda önemli projelerinin devam edeceğini dile getirdi. - BURSA

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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