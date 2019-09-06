Atık yağlar ekonomiye kazandırılıyor

Doğada yok olması yüzyıllar sürebilecek materyallerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla doğanın korunmasına ve tabii kaynakların tükenmesinin önlenmesine destek sağlanırken, ülke ekonomisi de değer kazanıyor.

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bitkisel atık yağlar ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

İl genelinde mahalle muhtarlıkları, siteler, okullar, kurum ve kuruluşlar gibi halkın ortak kullanım alanlarına yerleştirilen atık yağ toplama bidonlarında toplanan atık yağlar, Elazığ Belediyesi tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm firmalarınca toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve yağların biyodizele dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amacıyla yürütülen proje, vatandaşlardan da destek görüyor. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 24 ton atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çevresel yatırımların daha yaşanabilir bir Elazığ için çok önemli olduğuna vurgu yapılarak, "Çevre ve insan sağlığına zarar veren bu yağların geri dönüşümü noktasında vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermeleri, çalışmaların başarıya ulaşmasında temel faktördür. Evlerde lavabolara dökülen atık yağlar, yer altı su kaynaklarına büyük zarar veriyor. Bir litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği gerçeği konunun hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bu çevresel yatırıma destek sağlamak isteyen vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa ile irtibata geçmelerini rica ediyoruz" denildi.