Son Dakika Haberleri: Atık yağları getir, geleceğini koru
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Atık yağları getir, geleceğini koru

2 saat önce

Altındağ Belediyesi ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Atık yağları getir, geleceğini koru, System.String[]

Altındağ Belediyesi ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.


Lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar Altındağ Belediyesi tarafından toplanıyor. Vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri atık yağları kadın eğitim kültür merkezleri, gençlik merkezleri, muhtarlıklar, okullar ve Siteler bölgesinde bulunan atık yağ toplama noktalarına getirerek geri dönüşüme kazandırıyor. Kültür merkezleri ve gençlik merkezlerinde bulunan toplama merkezlerine getirilen her 5 litre atık yağ için 1 litre bulaşık deterjanı da hediye ediliyor. Altındağ Belediyesi, yürütülen çalışmalar sonucunda gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyor.


1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Atık yağlar lavaboya dökülmesi durumunda borulara yapışarak tıkanmasına sebep oluyor. Yer altı sularına, göllere, hatta nehirlere karışıyor. Canlı yaşamını kötü yönde etkileyen bu durumun önüne geçmek için vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları toplama merkezlerimize getirerek geri dönüşüme kazandırabilirler. Getirilen her 5 litre atık yağ için 1 litre bulaşık deterjanı vatandaşlarımıza hediye ediliyor. Altındağlı hemşehrilerimizin projeye destek vermelerini bekliyorum. Lütfen kimse üşenmeden bu seferberliği ortak olsun. Suyumuzu ve geleceğimizi koruyalım" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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