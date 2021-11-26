Üye Girişi
'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı - Son Dakika

'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı

26.11.2021 17:39
'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı

İBB'nin Kemerburgaz'da yapımını tamamladığı Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Son dönemde yaşanan ekonomik tabloyu Türkiye 'nin hak etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da. Eskişehir'de, İzmir'de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize" dedi.Devlette hizmet yarışının önemine dikkat Akşener de "Ne söz söylerseniz söyleyin, şu tesisi yüzde 20'yle alıp, yüzde 100'ünü tamamlayıp, açılışını yapmak bütün sözlerden tesirli. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi'nde açtı. 1,4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesisin açılışı; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Hizmete alınan tesisin yapımını başlatan eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ı rahmetle anan 3 isim de açılış töreninde birer konuşma yaptı. Konuşmasında, İstanbul'un kadim bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da ve İstanbulluya hizmet etmek de gerçekten ayrıcalıklı bir olay. 16 milyon insanı mutlu edeceksiniz. 16 milyon insanın yarattığı sorunları, onların haberi olmadan çözmeye çalışacaksınız. Binlerce ton çöp toplanacak ve çevreyi kirletmeden, bir şekliyle aynı zamanda hizmet olarak halka geri dönecek. İstanbul, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olan bir kent. Ve bu kentte insanlar, mutlu yaşamak isterler. Ve bu kentte yaşarken, doğanın tahrip edilmesini istemezler" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA:"GÖSTERDİĞİN ÇABAYA TÜRKİYE TANIK"

İstanbul'un son dönemde "beton ormanına" dönüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Böyle bir İstanbul'u Sayın Başkan devraldı. Şimdi yeşil alanlar yaratmaya çalışıyorsun. İstanbulluya hizmet ediyorsun. İstanbullunun yeşil görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya sadece ben değil, sadece Sayın Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir" diye konuştu. Açılışını yaptıkları tesisin çevre için önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu tesiste doğa korunmuş oluyor. Sera gazı salınımı azalmış oluyor. Yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda. Enerji hatlarına giden parayı azaltıyoruz. Belediye de buradan bir şeyler kazanıyor. Artı istihdam yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN ŞEFFAF OLMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, bunları anlatmasının sebebine, şu sözlerle açıklık getirdi:

"Yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Güzel; yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar; yapılsın, itirazımız yok. Ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa, ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var. Yatırım yapıyorlar. Gayet güzel; yapsınlar. Teşekkür ederiz. Kaça yapıyorsunuz bu yatırımları? 'Efendim ticari sır biz bilmiyoruz.' Niye bilmiyoruz? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini, ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf olması, saydam olması lazım. Vatandaşına hesap verebilir çerçevede hareket etmesi lazım. Bunlar da yok."

BELEDİYELERİN SOSYAL YARDIM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Millet İttifakı belediyelerinin ana hedefinin, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Belediye başkanlarımız, var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara kış fonu dolayısıyla, 3-16 Kasım tarihleri arasında, 35 bin 407 aileye; 3 milyon 180 bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin 124 aileye; 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye; 9 milyon 504 bin 844 liralık 4 bin 597 ton kömür dağıtmış. 108 bin 708 aileye; 3 milyon 217 bin liralık eğitim yardımın bulundular. 60 bin 324 aileye; 1 milyon 21 bin 66 liralık ulaşım yardımı sağladılar. 291 ailenin; 54 bin 874 liralık elektrik faturası ödendi. 3 bin 638 ailenin; 153 bin 831 liralık su parası ödendi. 198 ailenin; 64 bin 546 liralık doğal gaz faturası ödendi."

İMAMOĞLU: "1 MİLYON 400 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK"

Açılışta konuşan İmamoğlu, tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Hizmete açtıkları tesisin, İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15'ini, 'yakma' yöntemiyle bertaraf edeceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tesis; ürettiği 85 megavat elektrik enerjisiyle, yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis, 2017'de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde 20 fiziki ilerlemesi sağlanmıştı. Bu tesisi, 2 yıl içerisinde, kararlılıkla, -ki bir sözleşme gereği süresi vardı- bu sürede yetişmesi için, olağanüstü bir çabayla, finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle iş bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle, çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte ermenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün. Yerli üretimi de destekleyen tesisimizin, Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tesisimiz; günlük3 bin ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde, aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak. Burada en gelişmiş teknolojileri kullanacağız. Emisyon değerlerimiz, Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde, ortalama 700 bin aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı."

"UMUYORUM Kİ BU TESİS ÖRNEK OLUR"

İBB iştiraki İSTAÇ'ın, bu tesisin de eklenmesiyle 1,5 milyon ton daha karbon kredisi elde edeceğinin altını çizen İmamoğlu, "Böylece, yıllık yaklaşık 3 milyon ton karbon kredisine sahip bir kurum haline gelecek. İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetiminin ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesinin en önemli konu başlıklarının arasında yer aldığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu konunun özelikle dünyada en çok çocuklar tarafından ve gençler tarafından sahiplenilmesi de bizim için kıymetli bir dayanak ve teminat. Tabii bu noktada Türkiye'nin ilk atık yakma ve enerji üretim tesisini elbette açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki bu tesis, bir örnek olur ve hem çevrenin korunması hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın, ülke genelinde hayata geçirildiğini görmek bizleri; ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına çok ama çok mutlu edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesiste kısa bir tur yaptı.

'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı 17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!

Son Dakika Haberleri
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
17:06 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
16:49 Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
16:40 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan olaylar
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada         
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 17:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement