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Atık yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulanan atık depolama sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Atık yangını
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Güncel
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