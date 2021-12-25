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Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı

25.12.2021 09:59

Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı Gökyüzünü simsiyah bir duman kaplarken, alevlere vatandaşlar çeşme hortumu ve tankerle müdahale etmeye çalıştı Antalya'da kargılık ve atık toplama alanında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı

Gökyüzünü simsiyah bir duman kaplarken, alevlere vatandaşlar çeşme hortumu ve tankerle müdahale etmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da kargılık ve atık toplama alanında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar yangına traktörün arkasına bağladığı tanker, yangın tüpü ve çeşme hortumu ile müdahale etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Şehitler Caddesi 1226 Sokak'ta çıktı. Yol kenarındaki alanda başlayan yangın, kısa sürede yabancı uyruklu şahısların geri dönüşüm malzemelerini biriktirdikleri bölgeye sıçradı. Palmiye ağaçlarının da tutuşmasıyla yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Atık malzemelerin plastik olması nedeniyle bölgeyi geniş bir duman tabakası kapladı. Vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının evlerine ve iş yerlerine gelmesinden endişe eden vatandaşlar, yangın tüpü ve çeşme hortumu ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bir vatandaş ise traktörüne bağladığı tanker ile yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın ev ve iş terine sıçramadan kontrol altına alındı. Bir kadının kucağında bebeği ile yangın bölgesinden uzaklaşması, vatandaşların panik anları kameralara yansıdı. Yangında çok sayıda çuvallardaki geri dönüşlüm malzemesi bir konteyner zarar gördü.

Yangına çeşme hortumu ile müdahale eden eden Burhan Gürlü, "Tarlada ürünlerimi çapalıyordum, biranda alevler yükselmeye başladı. Ben hortumu çekinceye kadar kadar yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü gitti. Ev yanacak diye korktuk. Yapabildiğim kadar su tutmaya çalıştım" dedi.

Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı

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Muratpaşa, Antalya, Tanker, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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