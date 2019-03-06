Son Dakika Haberleri: Atık Yemekleri Toplayıp Sahipsiz Hayvanları Besliyorlar

Atık Yemekleri Toplayıp Sahipsiz Hayvanları Besliyorlar

1 saat önce

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, esnaftan topladıkları yemeklerle ilçe ilçe dolaşıp sahipsiz hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Atık Yemekleri Toplayıp Sahipsiz Hayvanları Besliyorlar, System.String[]
Kastamonu'da üniversite öğrencileri, esnaftan topladıkları yemeklerle ilçe ilçe dolaşıp sahipsiz hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı Topluluğu üyeleri, başlattıkları uygulama kapsamında lokantalarından topladıkları atık yemekleri sokak hayvanlarına veriyor.

Topladıkları yiyeceklerle en son Taşköprü ilçesi Alatarla mevkisindeki sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler, bugüne kadar uygulamayı 6 ilçede hayata geçirdi.

Topluluk koordinatörü Mine Nihan Yarar, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle soğuk havalarda hayvanların yemeğe daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Besleme yapmadan önce esnafı ziyaret ettiklerini anlatan Yarar, "Lokantalardan atılacak yemekleri topluyoruz. Bunun dışında kaldığımız yurtların yemekhanelerinden de atık ekmekleri topluyoruz. Yetecek kadar topladıktan sonra o hafta belirlediğimiz yere giderek hayvanların karnını doyuruyoruz." dedi.

Hayvanlarla dostane ilişkiler kurduklarına işaret eden Yarar, "Gittiğimiz yerlerde hayvanlarla çok güzel dostluklar oluşturuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız hayvanları seviyor, onlarla oynuyor. Bu durum çok güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

Yarar, sokak hayvanlarının çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Bazı ilçelere ulaşmak 2,5 saati buluyor. İlk ziyaretlere başladığımızda havalar çok soğuktu. Hayvanlar da hem açtı hem de soğuktan titriyordu. Bizi ve götürdüğümüz yemekleri gördüklerindeki o mutluluk halleri görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel
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