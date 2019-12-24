Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar - Son Dakika
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Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar

6 saat önce

ANKARA'da geçen nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek telif edilmesinden sonra 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, restoranlardan topladıkları atık yiyeceklerle 13 farklı bölgede yaklaşık 200 sokak köpeğini besliyor.

Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar, System.String[]

ANKARA'da geçen nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek telif edilmesinden sonra 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, restoranlardan topladıkları atık yiyeceklerle 13 farklı bölgede yaklaşık 200 sokak köpeğini besliyor.

Batıkent semtinde 16 köpeğin zehirli tavuk eti ile öldürülmesi ardından hayvanseverler, kış aylarında sokakta kalan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanların zehirlenmelerini önlemek için örgütlendi. 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, sokak köpeklerinin gıda, barınma ve sağlık giderlerini karşılamak için çalışma başlattı. Yenimahalle ilçesindeki 6 restoran ve 1 okuldan atık yemek toplayan dernek üyeleri, bunları depolarında ayrıştırdıktan sonra 13 farklı bölgedeki yaklaşık 200 sokak köpeğine veriyor.

'KENDİMİZE MİSYON EDİNDİK'

Dernek üyesi Burçak Erzincanlı, Batıkent'teki zehirlenme vakasından sonra dernek olmaya karar verdiklerini söyleyerek, "200'den fazla cana klinik, kulübe, tedavi ve mama konusunda destek oluyoruz. Biz bakarsak onlar varlar biz de bakmaksak kimse bakmıyor. Biz bu durumu kendimize misyon edindik ve ölünceye kadar da böyle devam edecek. Batıkent'teki köpek zehirlenmeleri Türkiye genelinde bir dönüm noktası oldu. İnsanların duyarlılığı artmaya başladı. Her ihtiyaçlarıyla tek başımıza ilgileniyorduk, bu duyarlılıkla beraber sayımız gittikçe artmaya başladı. Bundan mütevellit dernek olmaya ve insanların duyarlılığını daha da artırmaya karar verdik. Onların da bir can taşıdığını her türlü ihtiyaçları olduğunu topluma anlatmaya başladık" diye konuştu.

'GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE BESLİYORUZ'

Dernek Başkanı Erbil Erzincan ise, "Batıkent'teki zehirlenme olayında çok canımız yandı, çok üzüldük. Dernek olduktan sonra 'daha fazla destek olur' diye düşündük; ama çok da destek gelmiyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz, yemeklerimizi topluyoruz, ayıklıyoruz ve gücümüz yettiğince beslememizi yapıyoruz. Aylık 20 bin lira bir masrafımız oluyor. Bunun 10 bin lirası besleme dersek geri kalan 10 bin lirası da tedavi masrafıdır" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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