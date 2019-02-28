Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı

11 dakika önce

Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.

Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hafif kar yağışı altında yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:52 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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