Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı
11 dakika önce
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hafif kar yağışı altında yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:52 Kaynak: DHA
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