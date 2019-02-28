Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı
47 dakika önce
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.
Atiker Konyaspor
, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hafif kar yağışı altında yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare
ve Fallou Diagne
katılmazken, Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:08 Kaynak: DHA
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