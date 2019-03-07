Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı
28 dakika önce
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Beşiktaş
maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, orta ve şut çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
katılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:15 Kaynak: DHA
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