Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı

28 dakika önce

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, orta ve şut çalışması ile tamamlandı. 

Antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve  Mustapha Yatabare katılmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Digiturk'e Rekabet Soruşturması Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber

Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:43:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 2 Eksikle Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]