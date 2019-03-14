Atiker Konyaspor 4 Eksikle Çalıştı
50 dakika önce
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.
Atiker Konyaspor
'da Çaykur Rizespor
maçının hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
, Mücahit Atalay
katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detaylar
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:31 Kaynak: DHA
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