Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 4 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 4 Eksikle Çalıştı

1 saat önce

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Atiker Konyaspor 4 Eksikle Çalıştı, System.String[]


 

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:49 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Spor
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