Atiker Konyaspor 5 Oyuncusundan Yoksun Çalıştı
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Antalyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 top kapma çalışması yapılan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay
, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare
ve Moryke Fofana katılmadı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
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