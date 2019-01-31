Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı
42 dakika önce
ATİKER Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
ATİKER Konyaspor
, Bursaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor
, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 5'e 3 ile devam eden antrenmanı 8'e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçay
'ın yer almadığı antrenmanda Selim Ay
ise takımdan ayrı olarak çalıştı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:10 Kaynak: DHA
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