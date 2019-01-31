Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı

42 dakika önce

ATİKER Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı, System.String[]
ATİKER Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 5'e 3 ile devam eden antrenmanı 8'e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçay'ın yer almadığı antrenmanda Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:10 Kaynak: DHA

Bursaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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