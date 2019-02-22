Atiker Konyaspor, 6 Eksikle Çalıştı
36 dakika önce
Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor
, bir günlük iznin ardından Kayserispor
maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında İstikbal Mobilya
Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman 6'ya 3 topla oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
, Mustapha Yatabare
, Jens Jonsson, Fallou Diagne
, Paolo Hurtado ile izinli olan Adis Jahovic katılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:14 Kaynak: DHA
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