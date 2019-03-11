Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 6 Maçtır Kazanamıyor

Atiker Konyaspor 6 Maçtır Kazanamıyor

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor, 6 haftadır kazanamıyor.

Atiker Konyaspor 6 Maçtır Kazanamıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor, 6 haftadır kazanamıyor. İstanbul deplasmanında, maçın son dakikalarında yenilen golde topu kaptıran Ali Turan'a taraftar sosyal medyadan yoğun tepki göstererek futbolu bırakmasını istedi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 14. haftada takımın başına geçmesinden sonra yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 6 maçta 3 puana hasret kaldı. Son olarak 27 Ocak'ta Konya'da oynanan maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden yeşil beyazlılar bu maçtan sonra deplasmanda Bursaspor ile 0-0, iç sahada Malatyaspor ile 1-1, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, peş peşe oynadığı iç sahada maçlarında Kayserispor'a 1-0 mağlup olup Göztepe ile 1-1 berabere kalarak fikstür avantajını lehine kullanamadı.

ALİ TURAN'A TARAFTAR TEPKİSİ Beşiktaş ile oynanan maçın 82. dakikasında Mücahit Can Akçay'ın yerine giren Ali Turan, 90+3 dakikada kaleci Serkan'dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca yeşil-beyazlılar sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Son zamanlarda formsuzluğu ile dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncuya sporseverler sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, "Ali Turan artık emeklilik dilekçesini vermeli", "Ali Turan miadını doldurmuş", "Ali Turan'a bir top hediye edin bıraksın bizi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

(H.İbrahim Parlak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medel-Quaresma Kavgası Dış Basında Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 6 Maçtır Kazanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]