Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor - Akhisarspor: 0-0

Atiker Konyaspor - Akhisarspor: 0-0

9 saat önce

STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Utku Tunavelioğlu (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx), Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 86 Mücahit Can x) Uğur (xx), Ferhat (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx), Hurdato (x) (Dk.

Atiker Konyaspor - Akhisarspor: 0-0, System.String[]

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Utku Tunavelioğlu (xx) 
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx), Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 86 Mücahit Can x) Uğur (xx), Ferhat (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx), Hurdato (x) (Dk. 55 Fofana xx),  Milosevic (xx), Yatabare (xx) (Dk. 66 Jahovic xx)
AKHİSARSPOR: Halil Yeral (xx), Vrsayevic (xx), Rotman (xx), Musa (xx), Kadir (xx), Eray (xx) (Dk. 72 Ali Kaan x), Aykut (xx)(Dk. 90  Doğukan ), Zeki (xx), Regattin (xx),Barbosa (xx) (Dk. 86 Gökmen x), Manu (xx)
SARIK KART:   Fofana (Atiker Konyaspor
TFF Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.  
21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı. 
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı. 
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi. 
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi. 
Karşılaşma golsüz sona erdi. 


 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:57 Kaynak: DHA
Ali Şansalan, Konya, Ömer Ali Şahiner, Atiker Konyaspor, Spor
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