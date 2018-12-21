Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

8 saat önce

Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Deni Milosevic ile Fallou Diagne katılmadı. Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü  Alper Aşçı ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Antrenman, şut ve 8'e 8 topla oyunla tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:23 Kaynak: DHA

Kayacık, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor
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