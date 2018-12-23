Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçına Hazır
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı
Daha sonra 5'e 3 pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman, dar alanda oyunları ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.
İdman, taktik çalışma ve 8'e 8 çift kale maçla tamamlandı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy
yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:02 Kaynak: AA
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